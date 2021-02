Maxine Woodside tuvo reacciones con la vacuna del Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Maxine Woodside es una de las celebridades de la tercera edad que ya se aplicó la vacuna contra el coronavirus, pero presentó algunos efectos secundarios.

La conductora de 72 años contó que recibió la primera dosis de la farmacéutica AstraZeneca el pasado 16 de febrero, y dijo que no tuvo contratiempos para que se respetara su turno.

“Mi hijo que vive en Cuajimalpa, allá estuvieron vacunando dos días. Entonces me había apuntado ahí en Cuajimalpa y, entonces, me fui a hacer cola desde temprano, desde las nueve de la mañana. Pero muy bien organizados, muy amables”, comenzó la periodista en Grupo Fórmula.

Contó que estuvo en observación por 30 minutos para cualquier reacción que pudiera tener, pero no fue sino hasta horas después que sintió algunos malestares.

“Durante el día no me dio reacción, pero en la noche no sabes que mal me sentía, fue un dolorazo de cabeza, escalofríos y mal”, explicó.

Luego de tomar un medicamento de uso común, la periodista dijo que sólo se quedó con un leve dolor en el brazo, pero que al cabo de un rato se le quitó.

Ana Martín y Enrique Guzmán son otros famosos que recibieron la vacuna del Covid-19 sin ningún problema.