Mauricio Ochmann y Paulina Burrola comparten momento romántico

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Ochmann e suno de los actores con más renombre en la televisión y cine mexicano, pero en los últimos años ha sido protagonista de un sin fin de polémicas tras la ruptura matrimonial que pasó con Aislinn Derbez.

Sin embargo desde hace más de un año el actor se le pudo ver muy bien acompañado, aunque de un principio no hablo al respecto, actualmente goza de una relación a lado de la modelo Paulina Burrola.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la modelo sonorense compartió un emotivo momento a lado del actor, donde se les puedes ver disfrutando de una tarde en motocicleta.

En el video se puede ver que Paulina comienza a grabar el paseo que toman donde aparentemente solo se ven árboles alrededor, además mostró parte del desayuno que disfrutaron.

You are my heart” escribió la joven en la publicación.