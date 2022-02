Mauricio Ochmann felicita a Eugenio Derbez y no aclara haberse vacunado

Ciudad de México.- El actor Mauricio Ochmann estuvo presente en la alfombra roja del filme ''Qué Des Padre'' protagonizado por él, Fiona Palomo y Ana Claudia Talancón, en cambio no quiso hablar con la prensa respecto a si se había vacuna o no.

Después de que se supiera que el actor había perdido una oportunidad de trabajo por no haberse vacuna, Ochmann prefirió no esclarecer la situación, remarcando que se siente hostigado cuando le hacen esa clase de cuestionamientos referentes a la vacuna contra el covid-19.

Yo voy a dejar ese tema porque creo que es una agresión y una falta el que te estén preguntando, yo soy (de la idea) que cada quién haga lo que quiera... Es como cuando van y le preguntan, oye ¿tú por quién votaste?, ¡pues qué te importa!… cada uno que se cuide como quiera, y tal, porque se arman unos debates y unos zafarranchos horribles, entonces, pues mira, yo lo que les digo a todos, cuídense de la mejor manera que puedan”

Dijo el actor al respecto.

Ochmann ya tuvo Covid

De igual forma, el actor reveló que ya estuvo contagiado de Covid, resaltando que fue sin complicaciones.“Tuve un… digamos que un Covid tranquilo, pero sí, hay que cuidarse mucho”.

Por otro lado, cuando escuchó que su ex suegro, el también actor Eugenio Derbez está celebrando que fue nominada al oscar su película ''CODA'', Ochmann lo felicitó públicamente.

“No he hablado con él, pero le mando muchas felicidades, muchas felicitaciones a él y a todo el elenco, no la he visto, tengo ganas de verla, sé que es una película entrañable y muy bonita, he visto el tráiler, y pues nada, ¡qué felicidad que esté nominada a Mejor Película!, y por ahí supe que también estuvo nominada, no sé si ganó premios ya, a Mejor Elenco y Ensamble, todas mis felicitaciones”, comentó.

Último proyecto con Héctor Suárez

Respecto a al filme de ''Qué Des Padre'' el actor reveló sentir nostalgia puesto a que fue el último proyecto que realizó con Héctor Suárez quien falleció en el 2020.

“Tengo entendido que fue su último trabajo profesional, para mí en lo personal, me vas a poner sensible, en lo personal Héctor fue un gran maestro, fue la primera persona que me dio mi primera oportunidad profesional, yo tenía 16 o 17 años y me casteó para una serie que él tenía que se llamaba ‘La otra cosa’… y me incluyó en otra parte de su elenco, y fue un año y medio que estuve con él, maravilloso, donde me inyectó toda esa pasión”, explicó.

Finalmente, Mauricio agregó: “Para mí fue muy bonito cuando aceptó ser parte de esta película, ya estaba lidiando con problemas de salud cuando llegó al set, y no saben la vitalidad, la energía, como nos invadió a todos, era como niño chiquito jugando, siempre lo fue, él actuando era una cosa única, o como pocos, y para mi representa, no sé… le vivo agradecido y le viviré siempre agradecido, su legado está ¿no?, y yo creo que estaría feliz de estar aquí”.