Mauricio Ochmann desminente enojo de su novia por su viaje con Aislinn Derbez

Ciudad de México.- Mauricio Ochmann aclaró los rumores sobre una crisis con su actual pareja Paulina Burrola.

El actor reveló en entrevista para el programa Ventaneando que la información difundida es totalmente falsa.

Según se cuenta, a inicios de año circuló la noticia con respecto a que la relación entre ellos se encontraba en crisis por culpa de Aislinn Derbez.

Mauricio Ochmann.

Problemas por viaje con Aislinn Derbez

De acuerdo con la información Burrola se encontraba molesta con Ochmann porque hizo un viaje con su ex y su hija a Disney.

“La relación con Pau por eso te digo que es muy bonita porque entiende perfecto mi relación con las dos mamás de mis hijas. Es muy importante para los hijos ver a sus papás que conviven, y que conviven bien, y que podemos estar todos juntos, y la verdad es que es genuino y es verdadero”, dijo el artista.

Aislinn Derbez

Sobre la relación que mantiene con la hija de Eugenio Derbez, Mauricio contó: “Siento que hemos sabido manejar muy bien eso a pesar de que ya no somos pareja, pero somos papás y las mamás de mis hijas son mi familia”.

Mauricio Ochmann asegura que está mejor que nunca

Para dar finalizado este tema, Ochmann enfatizó que en este momento se encuentra mejor que nunca. “Estoy disfrutando mucho mi faceta como papá de mis dos hijas en diferentes edades, que es completamente distinto. Mi noviazgo con Pau que lo estoy viviendo muy bonito, muy en paz, muy libre, sin presiones, sin estrés, y dejando que el amor fluya. La verdad es que tanto en lo personal como en lo profesional me siento muy pleno, en paz, contento”.

Hablando justamente del tema profesional y su debut como cantante, el artista reveló la forma en que decidió lanzar un proyecto musical.

“Empecé a ir a clases de canto con Erika Bañuelos por un proyecto personal que quiero dirigir, quiero actuar y que coescribí, es una idea original mía de un guion cinematográfico, al protagonista lo hice cantante y en el canto empecé a encontrar que es muy terapéutico”, inició su relato.

Foto: Cortesía

Y agregó: “Un día estaba yo en la regadera bañándome, y empecé ‘una vida a tu lado, ta, ta, ta’, me salí de la regadera y empecé a escribir, dije ‘¡ay, volví a escribir un poema!’, se lo llevé a Eri y me dijo ‘no, acabas de escribir tu primer canción’”.

Finalmente, el galán de telenovelas y cintas aseguró que su incursión en el ambiente musical no significa que vaya a abandonar su faceta como actor. “No, no, no para nada”, dijo.