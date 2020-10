Mauricio Ochmann, abierto a tener un hijo varón 

Tijuana, BC.- Lorenza y Kailani son dos de sus grandes amores, las mujeres que le han puesto a prueba la paternidad, pero sin duda la llegada de un varón, no le vendría mal a Mauricio Ochmann.

“No voy a decir que no, porque uno nunca sabe, porque yo soy súper niñero y a mí me encanta, no sabes cómo disfruto la paternidad, pero digamos que por ahorita, por el momento, estoy disfrutando a mis hijas en sus diferentes etapas”, destacó en entrevista vía Zoom.

El actor quien el pasado fin de semana estrenó “Ahí te encargo” para Netflix, da vida a Alex, un hombre que ya se siente listo para ser papá, pero del que su pareja, el personaje de la actriz Esmeralda Pimentel, aún no está preparada.

“Este personaje me atrapó por esta necesidad de ser papá, de este reloj biológico que le dice ya quiero ser papá y de repente el cuestionamiento por ser un matrimonio joven, donde ella aún no está lista”, explicó.

Si bien es una historia atípica, pues es más común pensar en que una mujer ya quiera tener hijos, la historia que escribió Tiaré Scanda, lo atrapó porque demuestra que hoy en día, el hombre también tiene esos derechos.

“Me parece muy acertado en estos tiempos, de ver tanto al hombre con esa vulnerabilidad y esa sensibilidad de querer ser papa, y ver a la mujer”, reiteró , “en esta cosa empoderada de lograr su sueño y como hoy en día no está peleada una cosa con la otra y que hoy en día el hombre puede quedarse en casa”.

Pero qué tan bien le viene ser papá de un varón, aunque sea en la ficción.

“Es diferente a cuando son tus hijos a cuando no lo son, yo sabía que mi mayor reto iba a ser el construir ese vínculo con Mateo, su nombre en la vida real.

“Porque tiene un ángel y un carisma únicos, y le tengo que agradecer a su papá que hicimos buena mancuerna y logramos esa afinidad que finalmente se buscaba”.

Agregó que como papá de dos niñas, ahora separado de la madre de ambas, su mensaje para los hombres que tienen ese anhelo es siempre demostrar que hay una fuerza interna que sale del corazón y se proyecta.

“A título personal, yo lo que trato de hacer es que sepan que ahí estoy como para, que sientan que hay contención y amor, sobre todo con la más grande, la de diez y seis, es dejarla, ya está grande, darle ciertas libertades y que sepa que aquí está su papá cuando lo necesite.

Y en el caso de Kailani, hija de Aislin Derbez, la deja explorar su propia vida, que haga y descubra su camino.

Más proyectos

Aunque la pandemia ha frenado muchos proyectos, en su caso, no es la excepción, pero poco a poco, el camino se va abriendo y con ello las posibilidades.

“Se está acomodando y si todo sale bien, digamos que a finales de año arrancamos un proyecto, todavía no es seguro pero, vamos a ver y para el 2021 vienen unos estrenos de películas que se quedaron en espera”, compartió Ochmann.

A detalle

Ahí te encargo

Película

Comedia Familiar

Plataforma: Netflix

Protagonistas: Mauricio Ochmann y Esmeralda Pimentel