Mauricio Castillo y Chef Benito se lanzan contra Tenoch Huerta, quien está triunfando en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.-Mauricio Castillo y chef Benito Molina se lanzaron contra Tenoch Huerta, quien está triunfando en Hollywood con su papel de Namor en Black Panther: Wakanda Forever.

Castillo, mejor conocido por salir en Otro Rollo con Adal Ramones, dijo que Huerta necesita terapia, esto debido a que el actor mexicano lucha constantemente contra el racismo y se pone como ejemplo.

“Este hombre necesita terapia. En serio”, comentó el comediante en Twitter a un video de Tenoch.

Por su parte, Chef Benito, que participó en Master Chef de TV Azteca, lo llamó resentido y señaló que era deprimente escucharlo.

Es súper deprimente escucharlo, el resentimiento que carga no lo deja ver claro. Cuando le dije a mi familia hace treinta años que quería ser cocinero me vieron como bicho raro ¿Cómo dejar economía en la Ibero, por entrar a la cocina? Hoy estoy seguro que fue la mejor decisión”, manifestó.

Los comentarios se dieron en un video de Tencoh donde decía que no creía en el “echaleganismo”.

Yo no creo en el echaleganismo, hay un sistema que evita que gente como yo estemos… yo soy una anomalía del sistema, yo no tendría que estar aquí porque no vengo de ningún lugar de poder, no soy güerito, no estoy mamado, no tengo conexiones… simplemente llegué a base de talento, necedad y tesón y resiliencia”, afirmó.