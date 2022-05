Mauricio Barcelata toma las riendas de 'Inseparables, amor al límite'

Tijuana BC.- El conductor Mauricio Barcelata será el encargado de llevar a diez parejas del mundo del espectáculo a convivir en una sola casa y enfrentarse a retos para intentar obtener el premio.

“Inseparables, amor al limite” es el programa que se estrenó el pasado 2 de mayo por Canal 5, un proyecto de 36 episodios, bajo la producción de Cristina Palacio.

Que te den la oportunidad de trabajar en un proyecto ya exitoso, con dos temporadas que han funcionado muy bien, y que me digan ahora tu llevas las riendas es una maravilla”

Asumió.

También te puede interesar: Tras emitir mensaje a su esposa enferma de Covid-19, Mauricio Barcelata rompe en llanto en programa en vivo

Le aconsejan liderazgo

Con 52 años de edad, Barcelata releva a Diego de Erice, quien le dio algunos tips para poder llevar las riendas del juego.

“Siempre he tenido una gran amistad con Diego y que me de tips para llevar las riendas me dio un gran avance a la hora de llegar”, asumió.

En entrevista vía telefónica, el también actor, sabe que los actores, no son pareja para una novela, son personas que decidieron estar juntas en la vida real, y eso marcará mucho el programa.

“Las opiniones y los consejos no los debes dar si no te los piden, ves muchas cosas eventualmente y dejarlos correr, yo voy a ser el conductor e hilo conductor del programa, en donde para mi yo no debo opinar, ese es mi trabajo”, puntualizó.

Participantes

El proyecto se grabó en Colombia, en la zona de El Quindío, uno de los ejes cafetaleros más bonitos del territorio en América del Sur.

“Nos llevó dos meses de estar aislados para grabar treinta y seis capítulos que esperemos mantenga atrapados a la audiencia”, finalizó.

Las parejas que participan son Rey Grupero, Ferka Quiroz, Lili Brillanti, Alma Cero y Zoraida Gómez, entre otros.