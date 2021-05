Matthew McConaughey se lanza en contra de los que no quieren usar cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Matthew McConaughey manifestó su postura en contra de las personas que no quieren usar cubrebocas como medida preventiva ante los contagios de Covid-19.

“Estoy como si fuera, ¡hombre!, no creo que estés realmente asustado por esta cosita de algodón”, expresó el protagonista de la cinta “Cómo perder a un hombre en 10 días durante su aparición en el programa “The Carlos Watson Show”.

“Y no creo que realmente sienta que eso le quita su identidad y su libertad. Este es un inconveniente a corto plazo para la libertad a largo plazo”, añadió el actor ganador del Oscar.

E incluso puntualizó que hasta la fecha no hay una investigación que avale la idea de los que están en contra de los cubrebocas. “No hay datos que digan que no es algo bueno, no hay datos que digan que es dañino”, destacó McConaughey en un clip de la entrevista publicado en YouTube.

Estas declaraciones del artista de 51 años surgen semanas después de que confesara públicamente su deseo de postularse en el estado de Texas como gobernador, aspiración que, al llevarla a cabo, probablemente lo llevaría a enfrentarse al actual republicano Greg Abbott, quien planea buscar la reelección.

Cabe añadir que hasta este momento no está claro si McConaughey se postularía como republicano, demócrata o independiente.