Aseguran que Matthew McConaughey podría ganarle al gobernador Greg Abbott si se postula para gobernador de Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- desde hace varios meses se viene especulando que el actor Matthew McConaughey, de 51 años de edad, podría postularse para gobernador de Texas y aunque no pertenece a ningún partido, una encuesta lo coloca por encima del actual gobernador, Greg Abbott.

Según una nueva encuesta realizada por The Dallas Morning News y The University of Texas Tyler, McConaughey tiene la oportunidad de convertirse en el próximo gobernador de Texas en caso de postularse.

Al analizar los partidos individuales, solo el 30% dijo que votaría por McConaughey y el 56% optaría por Abbott, pero en los círculos demócratas, tiene una mayoría mucho más segura: Al 66% le gustaría tener a McConaughey como su gobernador.

La estrella de “Dallas Buyers Club” ha hablado abiertamente de la posibilidad de postularse, pero siempre ha aclardo que "dependería de la gente" si él se postularía.

El oriundo de Uvalde, Texas, políticamente hablando nunca ha dicho si se postularía como republicano o como demócrata.



No estoy bromeando con la idea, en realidad estoy mirando la idea y considerándola seriamente. Tengo un nuevo capítulo para mí, personalmente en mi vida. Creo que tiene una especie de papel de liderazgo. No sé cuál es ese papel. No conozco mi categoría. Hemos estado hablando sobre el 'por qué' del liderazgo e incluso, diría, necesitamos más buenos líderes”, declaró McConaughey a CNBC.

El politólogo de UT-Tyler Mark Owens, quien dirigió la encuesta, indicó que el actor recibe un gran impulso de la gente, no sólo por el reconocimiento de su nombre sino también por el reconocimiento por lo que hace para ayudar a los tejanos y contribuir a la celebración de los éxitos del estado.

"La mayoría de los encuestados conocen su historia, pero muchos esperan ver cómo abre su próximo capítulo", declaró.

Si se postulara para gobernador y ganara, McConaughey, no sería la primera estrella de cine en ahondar en la política, ya que el actor y culturista jubilado Arnold Schwarzenegger, nacido en Austria, fue gobernador 38 de California, de 2003 a 2011.

Y antes de su presidencia, Ronald Reagan también fue actor de Hollywood y líder sindical antes de ocupar el puesto 33 de gobernador de California, de 1967 a 1975.