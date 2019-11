Matthew McConaughey podría unirse a The Batman

ESTADOS UNIDOS.- El cast de la película de The Batman de Robert Pattinson está apareciendo lentamente y se ha agregado un posible nuevo nombre al equipo.

Según información de We got this covered, el ganador del Oscar, Matthew McConaughey, está siendo evaluado para el papel de Two-Face en el próximo reinicio.

ÚLTIMA HORA !!!! se especula que Matthew McConaughey interpretaría al famoso villano dos caras en #TheBatman, la nueva película de Matt Reeves ¿qué os parece? pic.twitter.com/OGryY7ANGX — La batcueva del cinéfilo (@Brucebatman007) November 2, 2019

El sitio afirma que el noble fiscal de distrito Harvey Dent aparecerá en la primera película, y si las cosas van bien y los estudios dan luz verde a una secuela, entonces el personaje tendrá la oportunidad de convertirse en el famoso jefe del crimen Two-Face. Sin embargo, él no es el único nombre en la lista, ya que las fuentes afirman que nombres como el de John David Washington también se incluyeron en la lista.

El proyecto dirigido por Matt Reeves cuenta ya con personajes como Zoe Kravitz y Paul Dano que ya confirmaron un papel. Zoe está entrando en el famoso traje de gato de Catwoman.

Se espera que The Batman llegue a las salas de cines el 25 de junio del 2021.