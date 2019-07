Matthew McConaughey podría ser villano en el MCU

Con el cierre de la fase 3 del mundo cinematográfico de Marvel, el estudio se encuentra reclutando nuevos actores que puedan dar vida a nuevos villanos y hasta a nuevos héroes.

Un ejemplo de ello son los rumores que señalan que Keanu Reeves se encuentra en platicas con la productora para la realización de un papel, o los rumores sobre que el matrimonio formado por John Krasinski y Emily Blunt podría interpretar a Reed Richards y Sue Storm en un reboot de Los 4 Fantásticos.

Sin embargo, uno de los que parecen estar seguros dentro del MCU es Matthew McConaughey, quien podría dar vida a un nuevo personaje de Marvel.

Según información de Tomatazos, no es la primera vez que se tiene en la mira a Matthew, pues ya se había pretendido incluirlo en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 , sin embargo, este rechazó el proyecto.

Posteriormente, en varias declaraciones, McConaughey afirmó que aceptaría algún papel dentro de la franquicia, sólo si le interesaba el guión.

Según el portal We Got This Covered, McConaughey podría darle vida a algún villano. Además, mencionó que había rumores de que la fase 4 del MCU contará con dos villanos principales: Norman Osborn y una entidad cósmica que aparecerá en Capitana Marvel 2, de nombre Michael Korvac, y que representará una amenaza física para Carol Danvers.