Matthew McConaughey podría postularse para gobernador de Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- Matthew McConaughey confirmó que está considerando postularse en 2022 para la gubernatura de Texas, ya que tiene algunas cosas para enseñar y compartir, publicó el Daily Mail.

El medio británico retomó la entrevista que el ganador del Óscar le otorgó el pasado miércoles, a la directora ejecutiva de “Crime Stoppers”, Rania Mankarious, en el podcast “The Balanced Voice”.

Aunque anteriormente McConaughey se ha negado a descartar entrar en la política, esta semana reveló que había estado mirando hacia el futuro y está considerando postularse para ser gobernador en 2022.

Estoy investigando ahora cuál es mi papel de liderazgo porque creo que tengo algunas cosas que enseñar y compartir. ¿Cuál es mi rol, cuál es mi categoría en el próximo capítulo de mi vida al que voy a entrar ahora?", cuestionó el actor.

La presentadora cuestionó a la estrella de “Dallas Buyers Club” si estaba considerando postularse para gobernador de Texas, a lo que respondió que era “una verdadera consideración”.



Ni de izquierda ni de derecha

En una entrevista que le otorgó a Piers Morgan, en 2020, McConaughey aseguró que no se etiquetaba a sí mismo como inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha, pero resaltó que los “extremos” en ambos lados eran “injustos”.

Acusó a los "iliberales" políticos de "ilegitimar por completo al otro lado", diciendo que los liberales "a menudo están siendo canibalizados" por la línea dura de izquierda y derecha.

"La extrema izquierda y la extrema derecha ilegitimizan completamente al otro lado, el liberal y el conservador que necesitamos en ciertos lugares", externó.

En otra entrevista que dio en noviembre pasado en “The Hugh Hewitt Show”, Matthew se negó a descartar postularse para gobernador, pero cuando más tarde se le pidió que ampliara sus comentarios cambió su versión.

“A medida que avance en la vida, sí, voy a considerar los roles de liderazgo en los que pueda ser más útil. Me encantaría. Estoy haciendo eso independientemente”, aclaró.

De postularse y ganar el cargo, Matthew McConaughey se uniría a la lista de los actores que han ganado cargos políticos como los ex presidentes Donald Trump y Ronald Reagan, así como el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger.



También está quien fuera alcalde de Carmel By The Sea, Clint Eastwood y el ex gobernador de Minnesota, Jesse Ventura.