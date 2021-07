Matt Damon rechazó el protagónico de “Avatar” y un contrato de 278 millones de dólares

LOS ÁNGELES, California.- El actor Mat Damon reveló que rechazó el personaje protagónico de “Avatar” y un contrato de más de 270 millones de dólares, porque en aquel entonces pensaba que era una “pequeña película”.

En una entrevista que el actor, de 50 años de edad, le otorgó a British GQ, confesó que el director James Cameron le había ofrecido el personaje de “Jake Sully”, a pesar de que le advirtió que no necesitaba un actor de renombre para el proyecto, ya que aún así sería un éxito.

Agregó que el cineasta le dijo que si no aceptaba, no había problema, pero si actuaba para él, le daría el 10% de las ganancias, pero el resultado todos lo conocemos y el intérprete rechazó la oferta.

Cuando (James Cameron) me lo ofreció, él dijo: ‘Ahora, escucha. No necesito a nadie. No necesito un nombre para esto, un actor nombrado. Si no tomas esto, buscaré a un actor desconocido y se lo daré, porque la película realmente no te necesita. Pero si aceptas el papel, te daré el 10%”, recordó Damon.