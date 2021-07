Matt Damon opina sobre el romance de Ben Affleck y Jennifer Lopez

LOS ÁNGELES, California. – Es bien conocida la cercana amistad que tienen el actor, guionista y filántropo estadounidense, Matt Damon, con Ben Affleck, intérprete, productor y director originario de Berkeley, EU.



Ahora, y con la revelación de la relación de Affleck con Jennifer Lopez, el actor de “Elysium” mostró su apoyo a su amigo, con quien volverá a escribir un guion cinematográfico para la nueva película de Ridley Scott.

En una entrevista reciente, Matt se “deshizo” en elogios hacia Ben y ha señalado que “merece ser feliz”, bromeando sobre Bennifer 2.0 y mostrando su apoyo hacia la mediática pareja de Hollywood.



Las declaraciones de Matt Damon



En entrevista con “Entertainment Tonight”, el actor se sinceró sobre la relación de Ben y JLo, a lo que mencionó:



Estoy muy feliz por él. Es el mejor y se merece toda la felicidad del mundo. La verdad es que estoy muy contento por los dos”, señaló Damon.



Durante la charla, el actor también se mostró “encantado” por volver a trabajar con Affleck, pues ambos se unieron recientemente para escribir la próxima película “The Last Duel”, la cual es una próxima cinta de suspenso y drama basada en el libro “The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France” de Eric Jager.



Por otro lado, Jennifer Lopez y Ben Affleck parecen estar en el mejor momento de su relación, pues el pasado fin de semana sorprendieron a sus seguidores de Instagram compartiendo su primera foto juntos, desde que retomaron su romance, a bordo de un yate.