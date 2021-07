Jenifer Lopez y Ben Affleck: sin cubrebocas durante romántico paseo en Capri

Ciudad de México.- Jenifer Lopez y Ben Affleck siguen disfrutando de su reencuentro amoroso a casi 20 años de haber tomado caminos separados, y después celebrar el cumpleaños de la cantante en Saint Tropez, los artistas se trasladaron a Capri en su romántico tour por Europa.

Para nadie es un secreto que la pareja, conocida por los fans como Bennifer, provoca gran expectación y asombro para quien los ve juntos, por lo que durante su paseo por la isla no pudieron evitar verse rodeados por los transeúntes y paparazzi que deseaban captar cualquier movimiento de los novios.

Además de las sorprendentes imágenes en donde se ve a los Bennifer en su paseo por el Viejo Continente en medio de diversos móviles grabando, fotógrafos a su paso y gente pronunciando sus nombres, lo que más llamó la atención es que tanto la pareja como diversas personas no portaban cubrebocas mientras la pandemia de la Covid-19 sigue causando estragos en distintas partes del mundo.

Las imágenes han provocado todo tipo de opiniones entre los internautas, y mientras algunos defienden que en ese lugar ya es posible andar sin mascarillas porque ya todos están vacunados, otros reprochan que la gente no deje de acosarlos y que además no se protejan de un posible contagio pues como es sabido, cualquier vacuna contra el coronavirus no te salva de de enfermar por el virus.