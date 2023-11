VIDEO: Maryfer Centeno denuncia amenazas tras exponer el caso de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas

MÉXICO.- La reconocida grafóloga Maryfer Centeno ha informado públicamente sobre amenazas que ha recibido después de analizar un video protagonizado por las hermanas de Paulina Florencia.

Centeno, quien expuso la relación entre Florencia y Mauricio Cuevas cuando ella era menor de edad, recibió mensajes y llamadas advirtiéndole sobre posibles consecuencias si no guarda silencio.

En un video compartido en sus redes sociales el 16 de noviembre, Centeno reveló que las amenazas persisten y que ha sido advertida sobre el riesgo que corre su integridad si continúa abordando el tema.

El día de ayer y el día de hoy he estado recibiendo llamadas muy raras de números que no conozco, diciendo que por favor, que por mi bien, me calle, que porque me metí con gente muy poderosa y que son dueños de universidades y cosas muy especiales, entonces quiero dejar ese precedente”