Influencer Florencia Guillot responde a acusaciones de romantizar el 'grooming' en su podcast

CIUDAD DE MÉXICO.- La discusión generada por el "grooming" a raíz del reciente episodio en su podcast "Vete a Triunfar" impactó profundamente a Florencia Guillot, llevándola a compartir sus reflexiones en Instagram para poner fin al debate.

Ella expresó que, para ella, esto representa el cierre del tema, aunque reconoce que algunas personas buscan más información y explicaciones. A pesar de ello, para Florencia, sus palabras marcan el punto final.

Emocionada y al borde de las lágrimas, Florencia reconoció que los sucesos recientes marcaron un hito en su carrera como creadora de contenido. Enfatizó que su intención nunca fue perjudicar a nadie.

El objetivo nunca ha sido lastimar a nadie, al contrario, siempre he buscado transmitir algo positivo. Créanme, no soy la misma Florencia de 2020 que comenzó a crear contenido.

Ante la evidente emotividad, la influencer aseguró que no está tratando de emplear una estrategia de marketing para presentarse como víctima. Agradeció a aquellos que han confiado en ella y han compartido sus testimonios en su podcast.

Quiero ofrecer disculpas si mi último episodio de 'Vete a Triunfar' lastimó o perjudicó a alguien directamente. No fue mi intención, y el giro de los acontecimientos me ha afectado mucho, no era lo que yo buscaba.