Marvel anuncia nuevas fechas de estreno para sus próximas películas

ESTADOS UNIDOS.- El Universo Cinematográfico de Marvel tuvo que modificar algunas fechas de estreno de sus películas que formarán parte de la fase cuatro, debido a la pandemia del coronavirus.

“Black Widow”, estaba programada para el 1 de mayo del 2020, pero ahora llegará a la pantalla grande el 6 de noviembre del 2020.

“The Eternals” también estaba programada para estrenarse este año, pero el retraso de “Black Widow” provocó que se retrasara hasta el 12 de febrero del 2021.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” estará en cines a partir del próximo 7 de mayo del 2021.

La secuela de “Doctor Strange” se estrenará el 5 de noviembre del 2021 y será la última que se estrene en ese año.

Para el 2022, tendremos el regreso del dios del trueno en “Thor: Love and Thunder” el 18 de febrero.

Además, el 6 de mayo del 2022, Chadwick Boseman retomará su papel como el rey de Wakanda en la secuela de “Black Panther”.