Martha Julia dispuesta a hacer escenas en la cama con su ex, Gabriel Soto.

Ciudad de México.-¡Donde hubo fuego, cenizas quedan! Pese a no saber Martha Julia nada de su ex pareja Gabriel Soto por 12 largos años, los volveremos a ver muy cariñosos para la pantalla chica en el remake de la telenovela La Madrastra.

Soto afirmaba antes de conocer a Bazán que Martha fue el amor de su vida, sin embargo, en 2019 fue ella quien aseguró que el actor sí lo había sido en su vida.

“Gabriel es una persona maravillosa, es un gran tipo, entonces nos gusta, la verdad a mi me gusta, claro que llega un momento en que dices hay que respetar, él tiene a su pareja, hay que respetar y ya no hay que hablar, porque cuando uno dice una cosita la arman enorme, entonces sí, uno comete errores, pero ya aprendimos”, declaró para el programa Hoy.

Es un caballero, es un gran hombre, es un hombre muy noble, también yo, ustedes lo saben perfectamente que toda mi vida he hablado maravillosamente, es el hombre más educado que he conocido en toda mi vida y por supuesto siempre voy a hablar bien de él”

agregó.

Asimismo, se le preguntó si estaría dispuesta a realizar escenas de cama con su ex novio. “¡Claro!, para eso nos dedicamos a esto, porque no estamos haciendo una realidad, y si hay personas que se pueden identificar con nuestros personajes, pero no estamos haciendo una verdad, estamos haciendo algo ficticio que no existe”, respondió Martha.