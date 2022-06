Gabriel Soto desmiente celos de Irina Baeva por trabajar con su ex

Ciudad de México.- En días anteriores los actores Gabriel Soto y su pareja Irina Baeva se habrían puesto en el ojo público después de que trascendiera que Soto trabajaría con su expareja Martha Julia.

Ya que la artista dijo que Soto era el amor de su vida, es que los chismes en relación a un reencuentro sentimental no se hicieron esperar, aunque Gabriel desmintió dicha situación.

Hicieron toda una nota y todo, pero mira, creo que tenía 12 años de no verla, la vi en un programa, y siempre son personas que se quedan en el corazón y siempre es grato verlas, y verlas bien”

Dijo el intérprete durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Irina no está celosa

De igual forma, Gabriel desmintió que su pareja estuviera celosa o molesta de trabajar con la ex de su prometido. “No, para nada, ¿por qué se va a poner celosa?, no, para nada, Irina y yo tenemos una relación basada en mucha confianza y en mucha comunicación, no, para nada”.

Por su parte, Baeva confesó la manera en que ha podido sobrellevar las diversas controversias que han surgido durante su relación sentimental con el mexicano.

“A mi cuando me preguntan sobre la relación en general, yo tengo el ejemplo de mis papás que llevan 30 años de casados, entonces para mi son como varios pilares, definitivamente es la confianza, siempre vas a tener problemas, entonces si no lo platicas con la otra persona y no le expresas cómo te sientes, para resolverlo, no para discutirlo ni para pelear, sino para resolverlo juntos, yo creo que eso es importante también”, explicó.

Finalmente, la rusa apoyó que Gabriel Soto se dedique a hacer peleas con fines benéficos y desmintió que a raíz de esta actividad abandone la actuación.

“No, obviamente eso no va a pasar, finalmente también es una pelea de exhibición, que además uno de los objetivos que tiene es como de caridad, entonces el dinero que se va a recaudar, pues se va a donar a diferentes fundaciones para que se siga apoyando el deporte”, remató.