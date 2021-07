Martha Higareda está “abriendo su corazón al amor”

Ciudad de México.- Martha Higareda abrió su corazón como nunca antes y confesó que luego de su rompimiento sentimental con el diseñador de producción David Korins, nuevamente está abriendo su corazón al amor.

Tras los rumores que aseguran que la mexicana inició su romance con Lewis Howes a pesar de que él todavía no terminaba con Yanet García, Martha se sinceró sobre su vida afectiva y aseguró que lleva poco tiempo ilusionada en este sentido.

Casi nunca comparto cosas de mi vida personal amorosa, pero a través de mi podcast @detodo_unmucho he ido abriendo mi ️ y contando muchas experiencias de crecimiento que he tenido. Para los que siguen el podcast saben que yo tuve una relación que llegó a su fin y que me regresé de vivir en Nueva York en noviembre del año pasado