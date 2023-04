Martha Higareda asegura rechazó una película con Robert Pattinson para hacer “No Manches Frida”

Tijuana, Baja California.- Martha Higareda aseguró rechazar un papel junto al actor de ‘Crepúsculo’ por realizar una película de comedia mexicana en el podcast del Heraldo.

En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que se me hace últimamente ha dado un giro impresionante en su carrera, es muy buen actor; y que yo en ese momento porque iba a hacer No Manches Frida no la hice”

Incluso su mánager se mostró incrédulo con esta decisión, según compartió la actriz mexicana: "Me acuerdo que mi agente me dijo ‘¿Cómo es posible? Este es un proyecto que está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer?’, y yo ‘Porque me gusta mucho hacer películas en mi país’. Entonces en aquel momento él como que me metió la onda de ‘A lo mejor te puedes arrepentir de esto’, pero yo creo que al final todos los caminos son perfectos y te llevan adonde tienes que estar, ¡y además No Manches Frida, me encanta!".

"Dejé de hacer una película con Robert Pattinson, por hacer 'No Manches Frida'"

Martha Higadera protagonizó “No Manches Frida” en el año 2016 junto al comediante, Omar Chaparro.