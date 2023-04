Martha Higareda se preocupa por enfermedad que tiene su hermana Miri

Ciudad de México.- Martha Higareda se abrió paso entre el mundo del espectáculo, por lo que años más tarde su hermana menor Miriam también le siguió los pasos.

Aunque Martha expresó que su hermana tiene una enfermedad difícil, ya que fue diagnosticada con artritis reumatoide.

Es durisísimo, durisísimo, o sea, no quisiera hablar mucho al respecto porque la verdad me pone triste y además pone a mi hermana en una situación muy vulnerable, y siento que en este momento, es el momento para ella de festejar que la película está siendo todo un éxito, pero bueno, obviamente, mi corazón está siempre muy de cerca viviendo este tipo de cosas, pues muy cerca con toda la gente que lo parece”

Dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Se mantiene reservada

Aunque ya hizo público este padecimiento, la actriz y productora mexicana prefiere guardar silencio por el cariño que le tiene a su querida hermana.

“Muchísimo respeto evidentemente por todas las personas que padecen esto, no es mi lugar comentar al respecto, a mi hermana le gusta más mantener muchísima discreción, entonces por eso no me ves comentando mucho, pero bueno, obviamente, mi corazón siempre está con todas las personas que lo padecen”, comentó.

Finalmente, Martha Higareda aprovechó las cámaras para brindarle un gran consejo a las personas que sufren de esta enfermedad.

“Algo que funciona muy bien es no comer aceites, eso es algo que es súper importante y llevar una dieta completamente vegana, o sea, lo recomiendo absolutamente, porque así uno empieza a ver cómo se revierten las cosas”, declaró.