Martha Higadera se muestra orgullosa y dedica emotivo mensaje a Lewis Howes

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Higareda es una de las actrices con mayor trayectoria en el medio artístico gracias al trabajo que ha tenido en la televisión y cine con sus proyectos profesionales.

Aunque por mucho tiempo había presumido de su soltería, desde hace unos meses que se ha dejado ver muy enamorada de Lewis Howes, ambos han hecho pública su relación.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que Martha Higareda compartió una fotografía en la que aparece abrazada a lado del exfutbolista quien estaba celebrando otro éxito en su carrera.

Martha Higareda aprovechó para enviar un emotivo mensaje en el que reconoció el gran esfuerzo y pasión que Lewis ha demostrado tener en su trabajo y con toda la comunidad.





Feliz aniversario! 10 años de The school of Greatness! Se lo mucho que trabajas y te esfuerzas por traer contenido tan inspirador a la toda gente, en tu vida personal, con tu equipo y a tu comunidad! felicidades a ti y a todo tu equipo @lewishowes por tu Podcast y nuevo libro. Es el libro que me hubiera encantado que existiera hace 10 años! Todo lo que cuentas en el libro está diseñado para no sólo seas tu mejor ser pero también para tener un plan concreto para cumplir tus sueños y propósitos” se puede leer en la publicación.