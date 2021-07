Martha Debayle inspira modelo exclusivo de muñeca Barbie

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue a través de sus cuentas de Instagram y Twitter que la presentadora de televisión mexicana Martha Debayle dio a conocer el modelo exclusivo de su muñeca Barbie a escala, realizado por el artista plástico Servando Hernández.

La muñeca viste un vestido en tonos blanco y negro perteneciente a la colección Martha Debayle x Ivonne primavera/verano 2021, el cual está a la venta en ivonne.com, aunque se desconoce su costo al público. Los diseños de esta página se distinguen por ser de producción limitada, lo que los convierte en piezas exclusivas de alta costura.

Desde su cuenta de Instagram, Debayle compartió una serie de imágenes donde se puede apreciar a la muñeca en su nuevo hogar, mismas que acompañó de la letra de la canción de finales de siglo del grupo Aqua, "Barbie Girl"

"I'm a Barbie girl, in the Barbie world, Life in plastic, it's fantastic, You can brush my hair, undress me everywhere, Imagination, life is your creation (Emoji de notas musicales) Made by @livinplastic, Chapeau! En @marthadebaylexivonne", escribió la fashion stylist.