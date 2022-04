Marta Guzmán muestra pérdida de cabello tras cáncer de mama

MÉXICO.- La conductora mexicana Marta Guzmán, conocida como “la Pasadita” por su extinta sección en Primero Noticias, dio a conocer en febrero que padece cáncer de mama. Tras recibir el diagnóstico, se sometió a una cirugía en la que le extirparon el tumor cancerígeno que, por fortuna, no se expandió.

Para evitar que el cáncer regrese, la conductora inició un tratamiento de quimioterapia que le ha provocado síntomas como mareos, náuseas, fiebre y pérdida de cabello. El pasado 28 de abril, se sinceró con sus seguidores y compartió una fotografía en Instagram donde muestra los efectos que ha tenido el tratamiento y habla más a detalle de su proceso.

“No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Sé que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante”, inició su mensaje la conductora.

“Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”, agregó.

Posteriormente, explicó que le presentaron la opción de someterse a un tratamiento para conservar la mayor cantidad de cabello posible, pero esto no evitaría que perdiera una gran parte, por lo que optó por una segunda opción: usar una peluca oncológica una vez que su cabello desapareció por completo.

En proceso de sanar

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”, escribió.

Finalmente, hizo un llamado a autoexplorarse para detectar a tiempo esta enfermedad y poder actuar antes de que avance, pues considera que lo más importante en estos casos es intervenir lo antes posible. “Tóquense y háganse sus mastografías y ultrasonidos cada año. Mi historia sería otra si no hubiera detectado el #cáncerdemama a tiempo. #deteccionoportuna” concluyó.