Maroon 5 lanza 'Jordi' su nuevo disco de estudio

Tijuana, BC.- La banda Maroon 5, estrena el día de hoy su séptimo álbum de estudio “Jordi”, a través de Interscope Records.

En este material, la agrupación liderada por Adam Levine, tiene invitados legendarios como Blackbear con el tema "Echo", mientras que Stevie Nicks interpreta "Remedy".

También se unen “Convince me other”, y el difunto Juice WRLD hace una aparición póstuma en "Can’t Leave You Alone".

Incluye sencillo ganador del triple platino

El álbum también incluye el sencillo triple platino de la banda "Memories" y un remix de "Memories" con la leyenda fallecida Nipsey Hussle y el rapero superestrella YG.

El álbum estará disponible en configuraciones estándar y deluxe, el deluxe físico incluye "Button", el nombre del material se debe al manager original del grupo, Jordan Feldstein.

Estoy orgulloso de haber grabado su nombre en la historia de esta banda que ayudó a construir desde cero... en cada paso del camino.Te amamos Jordi. Llevaré estas antorchas por ti. Sabes que nunca me caeré", destacó Levine en un comunicado.