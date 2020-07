Mark Tacher revela que casarse con Cynthia Alesco fue una “terrible” experiencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mark Tacher confesó que, a pesar de creer en el amor, ahora le rehúye al compromiso, debido a que su matrimonio con Cynthia Alesco fue una “terrible” experiencia.

El actor dijo en entrevista para el programa Sale el Sol que, aunque no cambiaría lo que pasó con Alesco, esa experiencia ahora le hace tener sus reservas sobre el enlace matrimonial.

“No me arrepiento de haberme casado porque pues ya para qué, de qué sirve que me arrepienta, ahora nada más pues es que sí jamás lo volvería a hacer”, explicó.

Acto seguido, Tacher dejó entrever que su relación con Cynthia se volvió un infierno luego de contraer nupcias con ella, por lo que ahora lo pensará muy bien para dar ese paso con otra mujer.

“No, después de esta experiencia… yo creo que tendrían que pasar muchos años, casarse, firmar papales, ¡híjole!… yo en mi caso, por lo menos ahorita lo veo imposible, la gente como de repente con esos papeles se creen que tienen derechos extras de los que no deberían tener y ahí es donde está completamente fuera de lugar para mí en el matrimonio, o sea porque la gente cambia, y exige y hace cosas que no hacía antes de firmar ese papel, y ahí es donde está terrible porque entonces ahí es donde viene la desconfianza, sufrir otra vez firmar un papel, ¡oye!… la última vez que firmé un papel, ¡nombre!, se portaron horroroso conmigo desde que firmé, entonces no, yo ya viví esa experiencia y lo veo difícil”.

Por último, Mark aseguró que ya está todo acordado en su divorcio, pero como los juzgados están cerrados, ahora solo falta esperar a que vuelva todo a la normalidad para concluir el trámite, el cual considera no fue nada fácil. “Fue una situación que yo he tenido que aguantar muchas cosas, muchos vituperios”, externó.