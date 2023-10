Marjorie de Sousa protege a su hijo y asegura que el tiempo le quitará la etiqueta de villana

Marjorie de Sousa se sinceró con los medios de comunicación sobre la forma en que ha tratado de proteger a su hijo Matías, fruto de su relación con Julián Gil, de las notas mediáticas que la señalan como la villana de la historia.

Durante la presentación de la telenovela Golpe de Suerte, la venezolana confesó que a pesar de que ahora su vástago es pequeño, sabe que llegará el día en que el niño buscará la información sobre las diferencias que han tenido sus famosos padres.

No puedo esconderle todo, obviamente hay cosas que todavía no (sabe), pero se las va a encontrar porque va a aprender a leer y a escribir, obviamente a buscar”, manifestó la actriz ante las primeras preguntas sobre la controversia.

No obstante, Marjorie reveló que ya ha tenido que enfrentar algunos cuestionamientos que le ha hecho el pequeño de 6 años cuando llega a escuchar algún comentario que no le favorece a su madre.

Te puede interesar: ¡Confirmado! Luis Miguel sí irá a la boda de Michelle Salas

“Cuando ha visto algo, él mismo dice ‘mamá esto es mentira’, y yo le dije ‘ves, mamá es figura pública y está expuesta a que digan cosas que no son porque nadie vive con nosotros, tú me conoces a la perfección, sabes quién soy, y sabes que mamá no es eso, y el día de mañana si se llegan a meter contigo, ¿qué vas a hacer tú?, pues sí, ese no soy yo, eso habla de la persona que te está insultando o te está diciendo algo negativo’”, comentó al respecto.

Por último, De Sousa subrayó que el paso de los años le dará la razón en las decisiones que ha tomado dentro de su vida personal, e incluso se comparó con su personaje en el melodrama aseverando que solo ahí interpreta a una persona mala.

Te puede interesar: Taylor Swift dedica emotivo mensaje a Beyoncé tras asistir al estreno del 'Eras Tour' film

“Tiempo al tiempo mi amor, en la novela soy la villana, porque así lo escribieron, en la vida real yo sé quién soy y estoy muy tranquila, y creo que muchos se han dado cuenta de muchas cosas, yo no tengo qué aclarar nada, porque el que tiene que saber es mi hijo, y el que tiene que estar en paz es mi hijo, y vivir en un entorno saludable, familiar, bonito”, concluyó.