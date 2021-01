Marisol González confirma muerte de su chofer por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Marisol González regresó este miércoles a sus labores como conductora del programa Hoy luego de haber superado el contagio de Covid-19 junto a su marido.

“Pesé que me iba a sentir un poco más cansada, pero me dijeron que a lo mejor después voy a sentirlo, ahorita gracias a Dios no lo sentí, tal vez de lo mismo que estaba contenta de regresar, pero agradezco que todo salió bien”, dijo González.

La esposa del ex futbolista Rafael Márquez Lugo contó a su salida de las instalaciones de Televisa San Ángel que solo tiene algunos estragos de la enfermedad.

“Te quedan como si fuera un poco de falta de aire y el no dormir bien, ya no estoy tomando ahorita tratamiento”.

Ante la pregunta directa sobre los rumores que aseguraban que fue su chofer quien los contagió, Marisol detalló:

“Él no nos contagió, él se contagió mucho antes, y pues…. no fue por él. Sí (falleció), fue algo muy triste para todos, pero bueno, todos los días lo vamos a extrañar. Era parte de la familia, lo queríamos muchísimo y pues es algo que no te explicas, pero poco a poco lo iremos entendiendo”.

Por otra parte, la integrante del matutino de Televisa aprovechó para desmentir que tenga una mala relación con su colega Galilea Montijo.

“No hombre, nada qué ver, la verdad Galilea es una de las personas que más admiro por como es en lo profesional, como compañera, es una tipaza y nada que ver lo que dicen […] la conozco de muchos años y siempre ha sido un amor conmigo”, puntualizó.