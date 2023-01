Marisol González confeso que hizo con el anillo de compromiso de 10 millones de peso que le dio Canelo Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- Marisol González sin duda es una de las conductoras más reconocidas en la televisión mexicana y por supuesto de las más queridas pr parte del público.

Cuando la conductora tenía 27 años y El Canelo 19, la expareja en su momento se comprometió cuando mantenían una relación entre el 2011 y 2012, cuando el boxeador le llegó a dar un anillo de compromiso de 10 millones de doláres según el portal de TVNotas.

Después de 10 años de que el noviazgo terminó, Marisol González reveló que fue lo que hizo con el anillo que le regaló Canelo.

Durante un evento la conductora fue cuestionada sobre el tema e impactó a los medios de comunicación con su respuesta, debido a que actualmente solo tiene el que le regaló su esposo.

No, pues qué paso. Conservo el que se debe de conservar. Como se debe. Cada quién… prefiero no opinar porque a mi esposo no le gusta que hable de esos temas”, reveló la conductora.