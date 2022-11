"No debes volver a pisar Argentina", advierte 'Kun' Agüero a 'Canelo' Álvarez

QATAR-. Saúl 'Canelo' Álvarez ya no puede visitar Argentina, fue lo que le advirtió Sergio 'Kun' Agüero al boxeador mexicano, luego de los polémicos tweets contra Lionel Messi tras el partido del Mundial Qatar 2022.

Después de que se volvió viral un video en el que Messi supuestamente patea una playera de Selección Mexicana en los vestidores, 'Canelo' Álvarez mostró toda su furia en redes sociales y hasta amenazó al futbolista al decirle "ruega a Dios que no te encuentre".

"Había un grupo de amigos que tengo que tenían ganas de ir a verlo a una pelea, pero con esto, 'Canelo', no debes volver a pisar Argentina. Con esto te ganaste el odio total justo con Messi"

Kun Agüero habla sobre el Canelo pic.twitter.com/GOYmLmeuuW — ����محللين (@SomosAnalistas_) November 28, 2022

"Es como decir algo también en contra de Maradona. Claramente, jugaste con fuego. Lo siento, yo te seguía en Instagram y te dejé de seguir. Me caías bien, hoy no me caes bien", dijo el ex futbolista argentino.

Así fue la discusión en redes sociales entre 'Canelo' Álvarez y 'Kun' Agüero

Tras las publicaciones de 'Canelo' Álvarez en contra de Messi, 'Kun' Agüero, ya retirado como futbolista por problemas cardíacos, citó un tweet del boxeador mexicano y le aclaró lo que sucedió, lo que molestó todavía más al tapatío.

"Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", escribió el argentino.

Por su parte, Saúl Álvarez contestó: "Tu también cabr… me escribías ay ay canelo y ahora mam… no seas hipócrita cabr…".