Mario Domm podría llamar a Samo para pedir perdón

MÉXICO.- El vocalista del grupo Camila, Mario Dom, popular a inicios del 2000, habla en entrevista para la revista TV y Novelas, donde platica sobre que enseñanza le dejó el 2020, sus proyectos para este año y su relación con su ex compañero de grupo, Samo.

En recientes días se ha podido ver a Mario Domm con la sensibilidad y sinceridad que lo caracteriza, en sus participaciones del programa "Conecta y Canta", de la plataforma de streaming "Disney+", donde participa como jurado de este show.

El músico afirma que trata de mantener siempre la amabilidad y ubicación de saber que ha pisado escenarios importantes, realizando giras millonarias, colocado éxitos en boca de público de habla hispana y la sencillez con que aborda su día a día que es algo, afirma, siempre ha procurado.

El 2020 le recordó que todos estamos en el mismo barco de la vida, sólo que a él le tocó escribir lo que muchos sienten o quieren decir.

Así se mostró Mario Domm, a quien seguramente veremos este 2021 realizando una llamada a alguien a quien a muchos les gustaría saber. Y es que podría reencontrarse con la fórmula que tantos éxitos le dio a Camila, con Samo de regreso.

Lo que representó el 2020

El cantante declaró que inició el año como todos, con mucho ánimo y tratando de salir adelante. "(El 2020) Comenzó muy retador, con muchas pilas, muchas ganas, buscando cómo salir adelante, cómo hacer cosas diferentes. Escribí mucho, logré muchas canciones, grabé mucho, gocé mucho a mi familia…", afirmó.

"Fue una oportunidad muy bonita para gozar a mis hijos, a mi mujer. Hacia final de año fue un poco difícil; soy adicto al trabajo y bajé un poquito el rendimiento, me sentí cansado… Fue un año de mucho aprendizaje y tolerancia personal", así platica su experiencia al finalizar el 2020.

En referencia con la pandemia Domm se dice posicionado en una necesidad de perdonar en el pasado. "He comenzado un trabajo de perdonar a personas que simplemente no les volví a contestar llamadas; he tratado de levantar el teléfono y decir: “Perdóname” y “te perdono”. Ese motor va a ayudar mucho a que los nudos energéticos que tenía este año se van a mover y destapar", expresó.

Al confesar esto, surgió la duda sobre una posible reconciliación con su mancuerna del exitoso grupo Camina, Samo, a lo que comentó; "No todavía. Hay trabajo por hacer; con él hay mucho cariño. Antes tengo un par de personas que sí les marqué y pude decirles: “La cag…”, así de frente. Cuando realicé la primera llamada me solté, y aclaro: no llamé para perdonar, llamé para pedir perdón", afirmó.

De esta manera aclaró que las primeras personas a las que ha llamado, son personas con las que ha colaborado y que las cosas en su momento no fluyeron. Uno de los artistas a quien marcó, fue a la banda Rosa Negra, con quien grabaron hasta un disco completo, y a decir del artista, por temas contractuales no pudieron concretar el proyecto.

"Se perdió mucho dinero y corté relación; me di cuenta en esa época de que esta cantante es una persona valiosa y me tardé cinco minutos en arreglar ese problema", declaró Mario Domm.

Y por último, el cantante confesó que fue escandaloso, pero aprendió. "Hay que dar cosas buenas, música; he aprendido que la música es la mejor manera de presentarme. Cuando no tengo nada qué decir, no me van a ver", puntualizó.