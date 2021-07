Mario Bezares: “Todo fue una historia inventada. Paco Stanley no era un ‘dealer’”

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Mario Bezares aseguró que lo que se dijo alrededor de la muerte de Paco Stanley, sobre que era un “dealer” (vendedor de drogas) es mentira, al igual que lo fue su acusación de haber tenido que ver en su homicidio.

Fue el 7 de junio de 1999, cuando el conductor Francisco Stanley, fue asesinado a las afueras del restaurante conocido como “El Charco de las Ranas”, a donde fue a desayunar con varios de sus compañeros de trabajo, incluido Mario Bezares.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Tras su muerte, se dijo que a Paco lo habían asesinado porque estaba supuestamente relacionado con el narcotráfico; incluso, hay leyendas urbanas en las que señalan a Mario y a Paco como drogadictos, ya que Stanley vendía droga a los artistas de Televisa.

En una entrevista que Bezares le otorgó a Yordi Rosado, recordó el infierno que vivió aquel día y los dos años posteriores a ello, ya que sin saber lo que pasaba, lo inculparon e intentaron involucrar en el asesinato del conductor de 56 años de edad.

El comediante destacó que cuando asesinaron a Paco, minutos antes había entrado al baño del restaurante, mientras la estrella de "Una Tras Otra" y sus empleados salieron del lugar y lo esperaron en la camioneta, a donde llegó un hombre armado y lo acribilló, privándolo de la vida.



MARIO BEZARES ASEGURÓ DESCONCOER LO QUE SUCEDIÓ

Bezares asegura que estando en el baño, escuchó varias detonaciones, pero nunca supo que se trataba de una balacera, mucho menos que habían herido de muerte a Paco Stanley, ya que no relacionó el sonido con balasos.

El asistente me estaba esperando en la puerta y él se mete corriendo y me dice: ‘Acaban de matar a Paco’. Entonces, salgo yo corriendo y ya no me dejan salir, y ya no veo la camioneta y dije: ‘¿Qué pedo?’. Y es cuando entra todo mundo, y hace el relajo y toda la cosa, y fue el infierno más grande de mi vida porque estaba yo en estado catatónico de que no sabía yo que estaba pasando”, recordó.

Después del atentado, elementos de la Policía Judicial (hoy Fiscalía General de Justicia) llegaron al lugar y lo llevaron a declarar ante el Ministerio Público, donde le hicieron la prueba de Harrison (balística) y lo apartaron de sus compañeros, y desde ahí sospechó que andaba algo mal.

Bezares destacó que el que trataran de vincularlos con el narcotráfico y a él con la muerte de su amigo y compañero de trabajo, fue un invento, ya que él jamás vio anda extraño en Paco Stanley como para pensar que las cosas pudieron haber sucedido por esa razón.

“Yo creo que eso fue totalmente una invención y una historia que se creó, el que trataron de vincularnos o trataron de meternos con las personas del narco y no es cierto. Paco era una persona totalmente transparente. No vendía nada, no era una persona que era un ‘dealer’ o algo, o que se dedicara… que porque estaba metido en nexos. No es cierto”, aseguró.

El actor, de 62 años de edad, resaltó que por la fama que tenía, Stanley conocía a miles de personas, pero no quiere decir que estuviera involucrado con personas relacionadas con la delincuencia organizada.



Declaración a partir del minuto 1:01:44