Mario Bautista creció en 2020

Mario Bautista reconoce a 2020 como el mejor año de su vida. El cantante mexicano explica que, aunque no todo fue bueno, obtuvo lecciones que lo hicieron crecer en lo personal y profesional.

En marzo fue acusado de abuso de menores y tuvo que atravesar un proceso legal que permeó su carrera, sin embargo, él continuó haciendo música. Su próximo disco, asegura, lo compuso durante la pandemia.

"Con todo y calumnia estamos parados de pie, felices y agradecidos y hasta la lección que nos dio a todos me encantó, yo no me vi involucrado en ningún momento con ese chisme porque estoy vibrando en una energía y no quiero dejar que esa energía del chisme y las mentiras entre a mi vida", dijo Bautista.

Como influencer asegura que ha tratado de considerar los cambios sociales a la hora de componer su nueva música.

Recientemente recibió el premio de la Sociedad de Autores y Compositores de México por su tema "Baby girl".

"Las normas sociales son para comunicar a las masas, uno en la vida tiene que saber las reglas para poder romperlas. El chiste es que las sepas porque esa es la clave de todo".

Hace un mes incursionó en el regional junto a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey y ahora con el tema "Miami", le canta a la rumba junto a Austin Mahone y Lalo Ebratt.

"Queríamos cerrar el 2020 con broche de oro e hicimos esto para inyectarle a la gente energía en estos tiempos locos", afirmó.

Para bautizar al 2021 a principios de año hará una colaboración con la boy band colombiana Piso 21 y ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México, será presencial.

Este año además se convirtió en tío. "Es la bendición más grande de 2020, por eso fue el mejor año de mi vida", finalizó.