Marimar Vega revela cómo salió de la depresión tras su ruptura con Horacio Pancheri

Ciudad de México.- Marimar Vega habló por primera vez de su ruptura con Horacio Pancheri ante los medios de comunicación, a casi medio año de su truene con el argentino.

A pesar de que es muy reservada con su vida personal, la actriz confesó que gracias a su estilo de vida es que pudo superar su rompimiento con Pancheri, además de agradecer a la gente que le brindó su apoyo en ese momento tan difícil.

Bien, llevo muchos años trabajando en mí, tratando de ser feliz con lo que hay, no con lo que no hay, estando muy agradecida, pasan cosas en mi vida hermosas, estoy rodeada de gente preciosa, tengo un trabajo que amo”, dijo Vega durante su encuentro con diferentes reporteros en la Ciudad de México.

Especulaciones de infidelidad

Sobre las especulaciones que la señalan de serle infiel a Horacio con un productor, la hija de Gonzalo Vega comentó: “Ya estoy acostumbrada, ya saben, la verdad es que también eso es parte de todo, ya no me engancho, y uno sabe quién es, uno sabe la verdad, creo que uno ahora habla mucho de espiritualidad y creo que la espiritualidad solo se habla con congruencia y yo trato de ser congruente con lo que digo, con lo que soy, y entonces esas cosas no me afectan porque no son verdad, entonces de verdad es que ya no vale la pena (hablar del tema)”.

Previo a estas declaraciones, Marimar confirmó que tiene congelados sus óvulos desde hace dos años, por lo que en este momento no le preocupa el tema de la maternidad.

“Yo tengo ya como muy acomodado que la mujer no tiene que ser mamá para ser realizada en la vida, y si yo decido no tener porque no quiero y si decido que sí pues ojalá sea, pero nunca he tenido (la idea) como que a fuerza tengo que ser o que deseo muchísimo ser mamá”, explicó.