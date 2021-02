“Me quedo con lo mejor de María (Marimar)”: Horacio Pancheri acepta su responsabilidad en el “truene” con Marimar Vega

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la ruptura del noviazgo de Horacio Pancheri y Marimar Vega, el actor reconoció que también es responsable de que la relación entre la hija de Gonzalo Vega y él no hayan funcionado, pero está tomando terapias para poder enfrentarlo.

El actor de “La Mexicana y el Güero” otorgó una entrevista para la revista “Quién”, donde confesó que está en proceso de dueño y por lo pronto no quiere tener una relación sentimental con nadie, pero se está preparando para cuando llegue, estar listo y con su corazón sanado.

Estoy bien, pasando esta etapa con mucha madurez y haciéndome cargo de lo que pasó; haciéndome responsable como ser humano. Cada quien tiene que trabajar sus cosas, pero bueno, por algo no funcionó la relación y hay que seguir trabajando, porque seguimos creciendo y aprendiendo”, dijo.

El argentino destacó que tanto él como Marimar cometieron errores y es lo que está trabajando con un sicólogo, pero a pesar de eso, trató de dar lo mejor en la relación y en ocasiones le funcionó y otras veces falló, por lo que sólo le queda aprender de los errores cometidos en el pasado para no volver a tropezar con la misma piedra.

“Nadie nos enseña a estar con una pareja y cuando venimos con temas que hay que curar y sanar, como cualquier persona, estamos todos así en esta vida; dañados o rotos. Hay que trabajar, como lo estoy haciendo, para que cuando te llegue la persona indicada, poder hacer algo”, agregó.



La sanación

Horacio Pancheri comentó para “Quién” que en estos momentos no desea una relación sentimental, pero está dejando que fluyan las cosas y que sane su corazón, así el tiempo decidirá cuándo es que llegará la mujer indicada y sólo él sabrá cuando sea el momento perfecto.

Aclaró que preferiría a una persona que no fuera del medio artístico y una de las cosas que hará es cuidar más su relación, pero por lo pronto, está en proceso de reencontrarse consigo mismo.

En cuanto a la relación que tuvo con Marimar, el actor y modelo externó que se quedará con lo mejor de los casi dos años que estuvieron juntos, ya que ella es una mujer de la cuál aprendió bastante.

“Me quedo con lo mejor que me dejó María (Marimar), porque es una mujer que voy a tener en mi corazón siempre, porque es y fue una gran maestra para mí. Me quedo con cosas lindas de esta relación, que fueron casi dos años maravillosos”, finalizó.