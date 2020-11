¡Maribel Guardia vestida muy a la mexicana!

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una inspiración de belleza para muchas mujeres y es que ya a sus 61 años luce una figura envidiada por muchas, pero todo este resultado se ha logrado gracias a la constancia en ejercicio y alimentación que lleva la artista.

Hace unas horas la actriz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que sale modelando un increíble vestido negro largo, con un sinto negro, 'outfit' que la hizo ver muy mexicana.

A veces se cierra una puerta y se abre el universo entero" escribió la artista.

En cuestión de minutos sus fanáticos se encagaron de llenarla de halagos y piropos, además de hacerle saber lo bella que es, incluso algunas de sus 'colegas' del espectáculo le dejaron unas palabras como Africa Zavala y Laura Bozzo.

La publicación ha revasado los 20 mil me gusta en tan sólo unas horas y es que la ex de Joan Sebastián logra paralizar las redes sociales con su figura y los 'looks' que utiliza día a día.

Durante estos meses, la actriz se ha mantenido muy activa en sus redes sociales y es que busca ser un medio de diversión y distracción para todos sus admiradores que la han apoyado en toda su carrera.