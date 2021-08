Maribel Guardia temió por su vida al ser acosada por un fan

Ciudad de México.- Maribel Guardia es sin duda una de las mujeres más bellas del medio artístico, situación que la ha puesto en peligro al ser asediada por diversos hombres.

Durante la sesión de fotos de la obra “Nuevo Tenorio Cómico”, la conductora y cantante relató los momentos de angustia que vivió con un fanático que no dejaba de acosarla.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Me hizo sufrir mucho, me preocupaba mucho, me mandaba cartas, al final me dijo que se había muerto y que, por mi culpa, y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije ‘me va a matar'

Relató la costarricense.

Posteriormente, la también actriz manifestó que esta situación duró algunos meses tras haber tenido un encuentro con él. “Me escribió un amigo de él diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado (era mi culpa) y que también me había dejado una herencia. Yo una vez lo conocí, personalmente y ya después me escribió que si podría ir a verlo, pero que me pusiera una minifalda, y dije ‘¡Ay, no!, ¡por favor!, ¿qué es esto?’, dije ‘no, ya está muy mal’”.

El acoso no se detuvo ahí

Destacando que su caso paró ahí y no tuvo que recurrir a la policía para denunciar este acoso, Maribel concluyó el tema revelando que diversas compañeras del medio artístico han pasado lo mismo que ella.

“Nunca fui con las autoridades, me quedó como una anécdota, pero si conozco a varias amigas que les ha pasado de fans así de horror que terminan del amor al odio”, concluyó.