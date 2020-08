Maribel Guardia rompe el silencio y afirma que Joan Sebastian la llegó a tratar mal

MÉXICO.- Durante una reciente entrevista para ‘’La última y nos vamos’’, Maribel Guardia recordó su relación con Joan Sebastian, a quien describió como una persona muy celosa, al punto que quería que la famosa dejara su carrera.

“Él quería que me retirara, un día estábamos en Carolina del norte e íbamos pasando por un lugar lleno de vacas, había una casa a lo lejos y me dice: 'Qué lugar tan lindo, ¿no te encantaría que te compre una casita y que nos vengamos a vivir?', yo ya me veía sola con las vacas y él en México con las novias”, mencionó la actriz.

La famosa siguió recordando más detalles sobre su relación con Joan Sebastian, incluso contó que cuando trabajaron en la telenovela Tú y yo, el intérprete de “Tatuajes” la trataba mal.

“En la novela él me trataba muy mal, pero ya no hay que hablar de eso porque está muerto y hay que hablar de las cosas lindas. Era un ser humano increíble, un buen papá, una persona muy amable con la persona que trabajaba con él”, mencionó Maribel Guardia.

En cuanto a la infidelidad del cantante con Arleth Terán, señaló que no le guarda rencor alguno en lo absoluto.

“Las mujeres siempre tendemos a juzgar cuando pasa una cosa así, pero si el que te tenía cariño y respeto es el hombre. Ella estaba muy jovencita, pobre, todo el tiempo le andan embarrando eso en la cara, está de la fregada”, finalizó la actriz.