Maribel Guardia reveló que su hijo planea hacer un museo en honor a Joan Sebastian

CIUDAD DE MÉXICO.- Con intención de honrar la memoria de uno de los cantantes y compositores más queridos por el público mexicano, Joan Sebastian, a quien su hijo planea dejar un legado para que sus seguidores puedan admirar su gran trayectoria artística.

Así lo reveló su esposa, la actriz Maribel Guardia luego de asegurar que la idea surgió entre sus hijos, pero desconoce si se llevara a cabo realmente ya que ella “no forma parte de la familia Figueroa”, según explicó para la prensa.

Mira es que yo no sé, yo no soy Figueroa de verdad, luego me preguntan cosas que yo ni se la verdad, pero yo que sepa la gran pasión de Joan eran los caballos y obviamente la cantada”, mencionó la también cantante.