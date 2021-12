Maribel Guardia recibió refuerzo de vacuna para Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Maribel Guardia se ha caracterizado por ser una de las artistas mexicanas más importantes y es que su belleza ha sido reconocida en el medio artístico y ha llegado a conquistar el cariño del público.

Actualmente la actriz es una de las más activas en sus redes sociales donde suele compartir los ‘outfits’ que utiliza día a día con el objetivo de inspirar a su fanáticos en su gusto por la moda.

En su más reciente publicación de Instagram Maribel compartió un video en el que se puede ver el momento en el que le pusieron la tercera dosis de la vacuna por Covid-19, para evitar más contagios en el país.

En las imágenes se puede ver todo el proceso en el que la actriz llegó y se sentó y la enfermera comenzó a limpiar la zona del brazo para después aplicar la inyección para prevenir el Covid-19.

Excelente atención, ¿ya te vacunaste?” se puede leer en la publicación

Maribel Guardia se ha caracterizado por ser una de las artistas que más ha promocionado ha dado a las vacunas, con el objetivo de concientizar a sus fanáticos para que hagan lo necesario para evitar enfermarse.

Maribel Guardia respondió a quien le llamaron viejas

Hace unos días la actriz compartió una fotografía que terminó por volverse tendencia y algunos muchos incluso la señalaron que se veía muy “vieja”, porque supuestamente lucían muy diferente del rostro.

"Sin embargo Maribel dejó en claro que no le preocupan las críticas o los comentarios negativos que le han hecho de redes sociales:“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen. Como me ves, te verás... si te va bien”, reveló.