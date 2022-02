Maribel Guardia reveló que le hubiera gustado tener un hijo homosexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una de las figuras artística con más trayectoria en el espectáculo, su carisma y belleza han conquistado el cariño del público que se ha dedicado a apoyarla.



Durante una entrevista que la también conductora dio para algunos medios de comunicación y ‘Ventaneando’, reveló en la alfombra roja de la obrea de teatro musical “The Prom”, en la que el tema principal es la homosexualidad, que ella hubiera querido tener un hijo gay.



Ante esta confesión los medios comenzaron a cuestionarle la razón de su deseo a lo que ella respondió que hubiera sido feliz con un hijo gay, porque los considera maravillosos y muy apegados a sus mamás.



Yo hubiera sido feliz con un hijo gay porque son maravillosos, adoran a las mamás, las cuidan, las procuran, son los mejores hijos del mundo” reveló.



Además Maribel también reveló que un miembro de su familia fue quien le regaló su primer vestuario, el era gay y solía ser muy amoroso y consentidor con ella, por lo que se encargó de sorprenderla con ese emotivo regalo.



La actriz reveló además que su tía era travesti, pero ella no lo sabía hasta el momento en el que llegó a México y le regaló uno de los vestidos que utilizaba, que aparentemente era espectacular.



“Entonces un día me confesó, ‘ay mijita es que yo lo usaba’ y entonces me sentí muy afortunada de que me confiara eso, porque él se salió de Costa Rica por eso, porque era gay y en esa época era un ambiente muy cerrado y se fue a Los Ángeles” finalizó Maribel.