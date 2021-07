Maribel Guardia revela si Joan Sebastian realmente intentó seducir a Chiquis Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días de cumplirse los seis años de su fallecimiento, el nombre de Joan Sebastian sigue involucrado “en líos de faldas”, como en vida lo hizo también varias veces, muchos de ellos se hicieron públicos.

Joan Sebastian falleció de cáncer de huesos, el 13 de julio de 2015, dejando un gran legado musical, el cual no ha impedido para que sus fans estén al pendiente de lo que sucede alrededor.

En mayo pasado, Chiquis Rivera sorprendió a los seguidores del “Poeta del Pueblo”, al revelar que el cantante la intentó seducir cuando él tenía una relación con otra persona, y aunque no dijo que quién se trataba, el público dedujo que fue Maribel Guardia, ya que esa fue la relación más pública que tuvo el oriundo de Juliantla, Guerrero.



Pero lo que llamó más la atención es que Maribel se divorció del cantautor en 1995, cuando Chiquis apenas tenía 10 años de edad, lo que haría un poco extraña la situación, ya que de Joan Sebastian se sabía que era mujeriego, más no que le gustaran las niñas.

En una entrevista que le hicieron varios medios, Maribel Guardia comentó que ella era muy amiga de Jenni Rivera y le merece un respeto, el mismo que siente por Chiquis, por lo que aseguró desconocer que eso haya sucedido.

Si yo supiera a quién le echó los perros Joan imagínate… Chiquis es una niña preciosa, pero no lo sé lo tienes que preguntar a ella, ahí está, es una niña muy linda, pero no sé cuándo fue eso ni cómo fue, no tengo la menor idea”, finalizó.