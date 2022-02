Maribel Guardia está en desacuerdo de libro autobiográfico de Chiquis Rivera

Ciudad de México.- La publicación del libro “Invencible”, donde Chiquis Rivera habla de su vida privada, ya ha causado controversia.

Maribel Guardia se pronunció contra la hija de Jenni Rivera tras hablar de temas de su vida personal en el libro.

“Yo nunca hubiera escrito un libro de mi vida, ni contando la vida de nadie, yo, pero cada quien su vida. Porque no me parece, porque pienso que, a la hora de contar tu historia, es tu versión, pero la otra persona tendrá su versión, digo yo soy así, pero entiendo que la gente quiera contar su vida, además todavía hay que esperarse para contar tu vida, no a los 30”, dijo la conductora durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel.

Maribel Guardia y su concepción del amor

De la misma manera, la también cantante destacó que cuando se ama a alguien haces todo lo posible para que cambie cualquier tipo de conducta, pero antes, él o ella debe demostrar que desea modificar su vida.

“Las personas se pueden rehabilitar, pero hay que cuidarlas, tal vez si él hubiera entrado, se compromete a cambiar, y es un compromiso, yo pues tal vez lo pensaría en casarme, ¿por qué no?, si lo amo tanto. Sí, pero primero que se meta a una clínica de rehabilitación, que tiene interés, que está consciente que tiene un problema, y entonces sí, porque las personas todas merecemos oportunidades en la vida”, explicó.

A pesar de que Maribel solo ha sido relacionada sentimentalmente con Joan Sebastian y su actual esposo Marco Chacón, la artista confesó que ya vivió en carne viva el tener una pareja adicta al alcohol. “Hace muchos años sí, con una pareja que tenía problemas con el alcohol, pero cuando estás muy joven no te das cuenta, y la misma persona tal vez no es consciente de que tiene problemas”.

Maribel Guardia en contra de las bioseries

Finalmente, Maribel Guardia externó su negativa con las bioseries de grandes ídolos como lo son Joan Sebastian y Vicente Fernández, pues considera que no se cuenta toda la vida de los intérpretes.

“Las historias de estos ídolos las cuentan por encimita porque tienen tanto por contar y yo la de Joan no la vi porque yo sé muchas cosas que no estaban ahí, vi un capítulo y dije ‘no, no’, y también porque era muy triste recientemente, no aceptaba yo su muerte todavía”, culminó.