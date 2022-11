Maribel Guardia enciende Instagram al enseñar pierna

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una de las figuras del espectáculo más guapa, debido a que gracias a su carisma y belleza han conquistado el gusto de todos sus fanáticos.

A sus 60 años la actriz ha logrado tener una de las figuras más envidiables del medio artístico que ha sido a base de ejercicio y hábitos alimenticios que le ayuda a mantener ese ‘cuerpazo’.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que aparece con un hermoso vestido de gala totalmente ajustado al cuerpo y con un escote que le permitió mostrar sus atributos.

En esta ocasión Maribel apareció con un vestido en color negro totalmente lleno de piedras y brillos que la hicieron lucir espectacular, además de un recogido y un maquillaje muy natural.

DESPUÉS?, No hay "después". Porque después el té se enfría, después el interés se pierde, después el día se vuelve noche, después la gente crece, después la gente envejece, después la vida se termina; y uno después se arrepiente por no hacerlo antes cuando hubo oportunidad. #look @ronaldoanzuresmx” escribió en la publicación.