Maribel Guardia confirma que familiar de ella tiene cáncer

Ciudad de México.- La actriz Maribel Guardia actualmente vive un momento de angustia en el terreno familiar, pues uno de sus seres queridos ha sido diagnosticado con cáncer.

En la presentación del libro ''Del dolor al amor''' la artista reveló a la prensa que Vilma Chacón a quien considera como su madre, tiene una lucha contra el cáncer de seno.

Ha sido muy difícil ahora y en este mes, justamente, pero con mucha fe, de que va a salir todo bien. Le pido a Dios que mi mamá salga adelante, en este mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama”

Contó la costarricense.

No es la primera vez

La artista de 63 años explicó que esta no es la primera vez que Vilma se enfrenta a dicha enfermedad. “Lo que pasa es que mi mamá también tuvo un cáncer en el estómago, la operaron y estaba maravillosamente bien. (Ahora) le detectaron hace poquito el cáncer de mama, pero vamos a ir por todo”, agregó Maribel.

De acuerdo con Guardia, el padecimiento de su familiar fue detectado a tiempo, por lo que se siente con gran optimismo, aunque el pronóstico es reservado.

“Falta hacer muchos exámenes, seguramente hay que operarla, pero Dios primero va a salir bien. Le estoy diciendo que se quede aquí para tenerla cerca de mí y consentirla, pero va a ser una decisión de ella, falta hacer unos exámenes muy importantes, y en base a eso lo que diga el oncólogo, y ya ella me dirá si se quiere quedar o prefiere hacerlo en Costa Rica”, declaró.

Apoyo familiar

Finalmente, la artista alabó la forma en que su familiar ha tomado la noticia y destacó que ahora más que nunca debe trabajar para apoyar en todo lo posible a su mamá.

“Ha estado muy fuerte, porque ella es una mujer increíble, tienen una (gran) fortaleza, no la oyes quejarse y todo lo que habla es positivo. Mi madre ha sido una maestra muy grande en mi vida. Es mi hermana mamá, me quedé huérfana a los nueve años y ella me crió. La admiro y respeto tanto, porque para mí es mi madre. Necesito trabajar porque hay mucho que gastar y es importante trabajar, ella lo entiende así”, explicó la expareja de Joan Sebastian.