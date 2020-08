Maribel Guardia da el ejemplo con los cubre bocas

Hermosillo, Sonora.-Maribel Guardia invita a su público a ser responsables y tomar las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus. La artista nacida en Costa Rica, dijo en entrevista vía zoom que en su familia el uso del cubre bocas es obligatorio, tan así que su pequeño nieto José Julián Figueroa Garza (hijo de Julián Figueroa e Ime Garza), ya adquirió este hábito.

“Ha habido un tema controversial con el tapabocas, mucha gente no se lo quiere poner y la realidad es que los estudios demuestran que salvan vidas. Él (su nieto) no quiere salir si no le ponen sus tapabocas (…) quiere el suyo porque ve que todos en casa traen uno”, dijo Maribel Guardia en exclusiva.

“Él tiene 3 años apenas, pero sí sabe que es parte de la vida que si sales a la calle te lo tienes que poner. Qué padre que los niños son tan dúctiles a la situación, y en cambio los adultos somos tan re ciegos y complicados, que nos ha costado a entender que es un tema que salva vidas”, continuó.

No entiende a Miguel Bosé

Maribel no comprende cómo es que hay personas que están en contra del uso obligatorio de cubre bocas, como el caso de Miguel Bosé, quien pese a la muerte de su madre Lucía Bosé por Covid-19, ha despotricado contra las medidas preventivas de esta enfermedad.

“Es increíble su mamá murió de coronavirus, entonces no entiendo cómo puede reaccionar así. La gente tiene derecho a expresarse, pero ya es una ley”, comentó Maribel.

“Los niños jamás olvidarán esto”

Con el inicio a clases en la nueva normalidad en México, Maribel externó su preocupación por el impacto que tendrá este suceso en los niños, quienes no sólo han padecido el encierro, sino también se vieron obligados a tomar sus clases en línea.

“Los niños jamás olvidarán esto, ha sido un retraso en la educación, en las escuelas, no sé cómo vamos a retomar todo lo perdido, pero también hay un gran aprendizaje, indiscutiblemente doloroso, pero los seres humanos aprendemos más con el dolor y el sufrimiento que con las alegrías, son grandes maestros que nos forjan el espíritu y el criterio”, opinó.

Los consejos de Maribel Guardia para mantenerse en forma:

-Me gusta hacer ejercicios de elasticidad, estirar las piernas porque vas perdiendo elasticidad con los años. El yoga para eso es maravilloso (…) siempre que entreno hago algunos ejercicios de ese tipo y luego hago pesas.

-No crean que me mato en el gimnasio, no, soy una vagabunda, a veces voy dos veces a la semana, pero eso sí, me encanta hacer abdominales, así me mantengo.

-El estómago, para mí, es la parte más importante del cuerpo. No importa si estas flaca, si tienes unos rollitos eres candidata a padecer del corazón a los 40 años.

-Hay muchas formas de hacer ejercicio en casa sin necesidad de un gimnasio. Cuando estaba de gira con la obra de teatro “Las Arpías”, que no podía ir al gimnasio, hacía 7 minutos de ejercicio y muchas abdominales.

-Pónganse de vez en cuando fajas. Cuando ando en la calle me la pongo más. Hay unas fajitas negras. Distribuye la grasa y la va moldeando. En lo que estoy en la casa, me la tengo puesta y luego la cierro lo más que pueda. Es un buen hábito. Se la pueden poner debajo de la blusa y te ayuda hasta sentarte bien y comer menos.

-Como mucho pescado, pollo, muy poquita carne.