Maribel Guardia aclara rumores sobre su estado de salud

Ciudad de México.- Maribel Guardia se encontró con los medios en la presentación de su programa ''Esto ya es personal'' y aprovechó para aclarar los rumores de su estado de salud.

“Me operé el primero de diciembre, me sacaron la matriz y las trompas de Falopio, y regresé al teatro hace una semana apenas, porque brincando, saltando, y bailando un poco atrevida porque tenía que haber cumplido por lo menos la cuarentena, pero ahí voy, me siento bastante bien”, explicó a los reporteros.

De igual forma, Guardia contó que este inconveniente de salud fue porque en la pandemia no fue con el ginecólogo, por lo que no tuvo la prevención médica en esos años.

Ya sabes, el examen del busto, del papanicolaou, y es con otro examen que me salió lo de la matriz, tenía una endometriosis y me hicieron una biopsia, Dios bendito estaba bien, pero si lo descuidas, eso puede parar en un cáncer, entonces me dijo el doctor ‘tienes qué operarte’. Entonces cuando vinieron las vacaciones dije ‘ahora es cuando’”

Detalló.

La salud de la familia

Con respecto a la salud de su hermana, misma que considera como su madre, Maribel explicó: “a mi mamita que le cortaron su seno, ya empezó con la quimioterapia, ya lleva 4 quimioterapias, y ahora con tanto trabajo. El 25 de diciembre me dice ‘es que no veo de un ojo’, entonces le paso la mano así, le digo ‘¿ves?’, me dice ‘no veo’, entonces a urgencias, total, el 26 la operaron […] la retina, la mácula, y así la pobre, no ha parado de operaciones, pero ahí está con una gran sonrisa mi mamá, con un ánimo increíble”.

Por otro lado, al referirse a la controversia de la canción de Shakira, en la cual se lanza contra su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué, mismo que muchas mujeres han tomado como bandera para hablar de sus infidelidades, Maribel aseguró que este tipo de problemas los padece todo el mundo, no solo las damas.

“Es que no solo a las mujeres, también a los hombres, hay mucho hombre cornudo por ahí. Las mujeres no somos peritas en dulce tampoco, siempre hablamos de las mujeres, y nos olvidamos que es un problema de los seres humanos, los seres humanos podemos engañar, podemos lastimar, pero las mujeres como que nos empoderamos porque nos acomadrámos entre nosotras, pero los hombres también, nada más que el hombre no le gusta que sepan que es un cornudo, y se lo guarda porque le duele el doble que a las mujer”, manifestó.