Mariana Seoane aun siente el espíritu de Juan Gabriel voy con esta también

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 28 de agosto se cumplen cinco años del fallecimiento de Juan Gabriel, pero sus fanáticos y amigos cercanos, lo siguen recordando como es el caso de Mariana Seoane quien reveló que ha sentido la "presencia" del cantante.

La actriz reveló que conforme ha pasado el tiempo ella aun siente una sensación de que extraña mucho al 'Divo de Juárez', que hasta ahora lo que ha hecho es estarlo recordando siempre con su música y por como todo lo que él era.

Siempre se manifiesta de muchas formas... No sé cómo explicarte, por ejemplo: puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tu dices :‘¡Qué estupidez!’, hay gente que piensa eso, pero a mi no me importa; de pronto un colibrí o de pronto algo que yo sé, es como... Son cosas que tú sabes", confesó.